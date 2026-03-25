Lisa Kudrow ha raccontato di aver fatto il botox per la prima volta a 60 anni, ma ha poi deciso di non ripetere l’esperienza a causa di un effetto indesiderato che le ha lasciato un segno sulla fronte. Durante un appuntamento, si è presentata con gli occhi irritati e un disegno visibile sulla pelle, suscitando attenzione. La attrice ha rilasciato queste dichiarazioni in un’intervista a The Hollywood Reporter, in vista del ritorno della serie HBO.

In una lunga intervista a The Hollywood Reporte r per il ritorno di The Comeback, la terza e ultima stagione della serie HBO, Lisa Kudrow ripercorre la sua carriera ma parla anche del futuro. E tra un ricordo e l’altro, si lascia scappare anche un dettaglio molto concreto sul rapporto con la chirurgia estetica: un esperimento recente con il Botox che, a quanto pare, non è andato come previsto. Occhiali scuri e occhi irritati. Arriva all’intervista con occhiali scuri e occhi irritati. È in ritardo di appena due minuti e si scusa subito. Poi, parlando, collega quel fastidio a un tentativo recente di Botox: “ L’ho fatto per la prima volta a 60 anni, circa due anni f a”, racconta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho fatto il botox per la prima volta a 60 anni. Mi ha creato questo e quindi credo che non lo farò mai più”: Lisa Kudrow arriva a un appuntamento con occhi irritati e uno “strano disegno sulla fronte”

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