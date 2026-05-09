Fabrizio Corona ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui ha commentato alcuni aspetti legati alla squadra e all’allenatore. Secondo le sue parole, ci sarebbe un malcontento tra i membri del gruppo nei confronti del tecnico, che avrebbe adottato un sistema di gestione ritenuto autoritario. Corona non ha fornito dettagli specifici, limitandosi a parlare di un presunto conflitto interno.

Intervistato da Fanpage, Fabrizio Corona ha accennato a un presunto scontro tra la squadra e Conte, legato ai metodi dell’allenatore. Metodi definiti addirittura “dittatoriali”, che avrebbero portato a un’azione clamorosa. Di cosa si tratta? Al momento non è dato saperlo: bisognerà attendere nove giorni, quando l’ex re dei paparazzi promette di vuotare il sacco. Ci mancava solo lui. Ovviamente sta sponsorizzando il suo spettacolo “Falsissimo” che sarà a Napoli, al Palapartenope, il 21 maggio. Napoli, c’è stato uno scontro con Conte. Si legge su Fanpage: I calciatori del Napoli sono arrivati a determinati livelli perché è stato fatto qualcosa di grave.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ci mancava Corona: “Conte? Mezza squadra lo odia, ha creato un sistema dittatoriale”

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