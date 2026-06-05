Lobotka idea di Spalletti | il prezzo del Napoli

Stanislav Lobotka sta valutando la proposta del Napoli, senza aver ancora preso una decisione definitiva. L'allenatore del club aveva suggerito di considerarlo come parte del progetto, ma il centrocampista slovacco non si è ancora espresso. La trattativa tra il giocatore e il club prosegue, mentre Lobotka si prende tempo per decidere sul suo futuro. La situazione rimane aperta, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sulle condizioni dell'offerta.

Stanislav Lobotka si prende tempo. Il centrocampista del Napoli non ha ancora preso una decisione definitiva sul proprio futuro e vuole valutare con calma eventuali proposte in arrivo dal mercato europeo. La sua posizione resta centrale nei pensieri del club azzurro, ma intorno al suo nome iniziano a muoversi anche altre società. Tra queste c’è la Juventus. Al momento non risultano offerte ufficiali, né al Napoli né al giocatore. L’interesse, però, potrebbe prendere forma su indicazione di Luciano Spalletti, che conosce benissimo Lobotka e lo considera un regista ideale per alzare la qualità della mediana bianconera. Secondo Tuttosport, il tecnico avrebbe individuato nello slovacco un profilo capace di dare esperienza, ordine e costruzione a un centrocampo che oggi avrebbe bisogno di maggiore pulizia nella gestione del pallone. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Ma xké quest'anno dobbiamo comprare mezzo altretico? Cmq ho sempre + l'idea che #spalletti sia un allegri 2.0! E se proprio dobbiamo prendere #Sorloth prendiamo pure G. Garcia, un esperto + un giovane talento, basta kolo, x carità Jesus (sempre rotto) x.com

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