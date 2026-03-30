Juve Spalletti vuole Lobotka | il regista del Napoli per il piano 2028

Nella mattinata di oggi sono circolate voci di mercato secondo cui il tecnico del Napoli avrebbe individuato nel centrocampista il punto di riferimento per il suo progetto futuro. Le indiscrezioni parlano di un interesse concreto verso il giocatore, considerato un elemento chiave nel piano per la stagione 2028. La Juventus, nel frattempo, si sarebbe concentrata su questa possibile operazione.

Nella mattinata di oggi, le indiscrezioni di mercato hanno tracciato una rotta definita per il futuro della Juventus, indicando in Stanislav Lobotka l’architrave su cui Luciano Spalletti intende poggiare il suo nuovo progetto tecnico. A poche ore dalle riflessioni sul rinnovo contrattuale dell’allenatore toscano — che potrebbe legarsi al club bianconero fino al 2028 con un annuncio atteso già in settimana — emerge una priorità assoluta: l’acquisto di un regista puro. Come rivelato dal giornalista Enzo Bucchioni nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, lo slovacco del Napoli rappresenta il profilo ideale, quasi filosofico, per tradurre sul campo il calcio “spallettiano”, storicamente imperniato su un equilibratore capace di dettare tempi e geometrie. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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Mark #Iuliano al Giorno: “È una #Juve da rifondare. Ripartirei solo da #Yildiz, #Bremer e #Kalulu: tutti gli altri in discussione, dirigenti compresi. #Spalletti lo rinnoverei a patto però di assecondarlo sul mercato. Alla #Juventus servono grandi giocatori, non quell x.com