Lo stile di vita delle nonne italiane è diventato protagonista di un trend social diffusissimo all' estero
Il trend social chiamato Nonna Maxxing mette in evidenza le abitudini delle nonne italiane, diventando popolare anche all’estero. La tendenza si concentra sulle pratiche quotidiane, come la cucina tradizionale e le routine domestiche, che vengono condivise online. Non si tratta di una campagna promozionale, ma di un fenomeno che raccoglie contenuti legati alle consuetudini delle nonne italiane. La diffusione si avvicina a un movimento di apprezzamento per lo stile di vita tradizionale.
Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Le nonne italiane sono diventate popolari all'estero. Il merito è del loro stile di vita, una vera e propria ricetta di benessere tra cucina stagionale, hobby manuali e tanta compagnia L’ultimo trend social? Il Nonna Maxxing, ovvero la tendenza che mette in primo piano le buone abitudini delle nonne italiane. Può sembrare l’ennesima tendenza divertente scovata in rete, e lo è in effetti ma solo in parte. All’estero si è diffusa l’idea che le “buone abitudini” e lo stile di vita delle anziane italiane sono il segreto dell’eterna giovinezza. Un’idea non così tanto sbagliata, visto che l’Ogliastra e la Barbagia rappresentano una delle cinque Blue Zones mondiali, dove la longevità ha superato i livelli tradizionali. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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