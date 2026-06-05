Lo stile di vita delle nonne italiane è diventato protagonista di un trend social diffusissimo all' estero

Da iodonna.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il trend social chiamato Nonna Maxxing mette in evidenza le abitudini delle nonne italiane, diventando popolare anche all’estero. La tendenza si concentra sulle pratiche quotidiane, come la cucina tradizionale e le routine domestiche, che vengono condivise online. Non si tratta di una campagna promozionale, ma di un fenomeno che raccoglie contenuti legati alle consuetudini delle nonne italiane. La diffusione si avvicina a un movimento di apprezzamento per lo stile di vita tradizionale.

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Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Le nonne italiane sono diventate popolari all'estero. Il merito è del loro stile di vita, una vera e propria ricetta di benessere tra cucina stagionale, hobby manuali e tanta compagnia L’ultimo trend social? Il Nonna Maxxing, ovvero la tendenza che mette in primo piano le buone abitudini delle nonne italiane. Può sembrare l’ennesima tendenza divertente scovata in rete, e lo è in effetti ma solo in parte. All’estero si è diffusa l’idea che le “buone abitudini” e lo stile di vita delle anziane italiane sono il segreto dell’eterna giovinezza. Un’idea non così tanto sbagliata, visto che l’Ogliastra e la Barbagia rappresentano una delle cinque Blue Zones mondiali, dove la longevità ha superato i livelli tradizionali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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