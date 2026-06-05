Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Le nonne italiane sono diventate popolari all'estero. Il merito è del loro stile di vita, una vera e propria ricetta di benessere tra cucina stagionale, hobby manuali e tanta compagnia L’ultimo trend social? Il Nonna Maxxing, ovvero la tendenza che mette in primo piano le buone abitudini delle nonne italiane. Può sembrare l’ennesima tendenza divertente scovata in rete, e lo è in effetti ma solo in parte. All’estero si è diffusa l’idea che le “buone abitudini” e lo stile di vita delle anziane italiane sono il segreto dell’eterna giovinezza. Un’idea non così tanto sbagliata, visto che l’Ogliastra e la Barbagia rappresentano una delle cinque Blue Zones mondiali, dove la longevità ha superato i livelli tradizionali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Lo stile di vita delle nonne italiane è diventato protagonista di un trend social diffusissimo all'estero

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Perché le donne italiane stanno scoprendo questi 6 ingredienti (e io anche)

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Perché lo stile classico è tornato protagonista nel lifestyle urbanoNelle aree urbane, lo stile classico sta tornando a essere presente nel modo di vestirsi quotidiano.

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Promozione della Medicina dello stile di vita e delle Palestre della salute L’Aula approva all’unanimità la mozione di Stefano Lisci (Pd) tinyurl.com/4chrvahn #regioneumbria x.com

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