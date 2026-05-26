Perché lo stile classico è tornato protagonista nel lifestyle urbano

Da laprimapagina.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nelle aree urbane, lo stile classico sta tornando a essere presente nel modo di vestirsi quotidiano. Si notano blazer ben sagomati, cappotti con linee precise e scarpe in pelle, mentre capi più casual come sneaker e felpe oversize continuano a convivere con questi elementi più eleganti. Questa mescolanza di stili rappresenta un cambiamento nelle scelte di abbigliamento nelle città, dove i capi più tradizionali vengono integrati nel look urbano contemporaneo.

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Le strade delle grandi città raccontano una storia interessante. Tra sneaker chunky e felpe oversize, sempre più spesso si vedono blazer ben tagliati, cappotti strutturati, scarpe in pelle curata. Non è un ritorno al passato. È qualcosa di nuovo: lo stile classico che si riprende il suo spazio nella vita urbana contemporanea. Dopo anni di dominio dello streetwear e dell’athleisure, chi vive in città sta riscoprendo il piacere di vestire con intenzione. Non per apparire formali, ma per distinguersi attraverso la cura. In questo articolo esploriamo perché lo stile classico è tornato protagonista e come si adatta perfettamente al ritmo della vita metropolitana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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