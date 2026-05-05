Irrompono correndo come pazzi e filmandosi dentro alle chiese di Scientology. Lo “ speedrun ” è una nuova tendenza video che da marzo scorso ha invaso Instagram e TikTok. I siti web statunitensi, e negli ultimi giorni anche quelli canadesi, stanno documentando queste assurde corse a rotta di collo tra le stanze degli edifici di culto della religione fondata da Ron Hubbard negli anni cinquanta. Il primo episodio di speedrunning è avvenuto il 25 marzo scorso presso il Centro Informazioni della Chiesa di Scientology. È stato il tiktoker isDurpyy a filmarsi mentre correva all’interno dell’edificio gridando il nome di Xenu, una figura rilevante del credo di Scientology.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Irrompono correndo come pazzi e filmandosi dentro alle chiese di Scientology: ecco cos’è e come funziona lo “speedrun”, l’ultimo trend sui social

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