Lo Special One non ci sta | José Mourinho trascina la Turchia davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

José Mourinho ha presentato un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, spostando così le sue controversie legali dal mondo del calcio alle aule giudiziarie internazionali. L’allenatore ha deciso di agire legalmente in seguito a una questione che riguarda la sua persona e la sua carriera professionale. La causa riguarda presunte violazioni dei diritti, anche se i dettagli specifici non sono stati resi pubblici. Questa decisione rappresenta un passo inaspettato nel suo percorso legale.

José Mourinho fa saltare tutti gli schemi e decide di spostare le sue storiche battaglie dai campi di calcio alle aule di giustizia internazionali. L’allenatore portoghese, ormai promesso sposo del Real Madrid in vista dell’imminente tornata elettorale che vede Florentino Perez come grande favorito, ha avviato un contenzioso legale senza precedenti. Lo Special One ha depositato un ricorso ufficiale contro la Turchia davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), l’organo giurisdizionale internazionale con sede a Strasburgo. Al centro della denuncia formale presentata dal tecnico portoghese c’è il trattamento sanzionatorio subito durante la sua burrascosa avventura sulla panchina del Fenerbahce, conclusasi con una lunga scia di roventi polemiche contro i vertici del calcio locale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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