I legali della Global Sumud Flotilla hanno presentato un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo contro l’Italia. L’azione legale riguarda la presunta mancanza di tutela da parte delle autorità italiane nei confronti di due attivisti, uno brasiliano e l’altro palestinese con cittadinanze spagnola e svedese. Il ricorso si basa sull’accusa di violazione dei diritti di questi due individui durante un episodio ancora non precisato.

I legali della Global Sumud Flotilla hanno depositato un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) contro l’ Italia, accusando il governo di non aver tutelato a sufficienza due attivisti, il brasiliano Thiago Avila e Saif Abu Keshek, palestinese con cittadinanza spagnola e svedese. Venerdì, le autorità israeliane li hanno arrestati, mentre erano a bordo di un’imbarcazione battente bandiera italiana. Nel ricorso, gli avvocati hanno scritto che, in quel momento, lo Stato esercitava giurisdizione sulle persone che si trovavano sulla nave; avrebbe, quindi, avuto la possibilità e il dovere di adottare tutte le misure necessarie per prevenire violazioni dei diritti fondamentali.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Un ricorso contro l’Italia è stato depositato alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dai legali della Global Sumud Flotilla

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Il team legale della Global Sumud Flotilla ha depositato nella notte un ricorso urgente alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ai sensi dell'art. 39 del Regolamento, contro lo Stato italiano, nell'interesse di due attivisti, di cittadinanza palestinese e di cittadina - facebook.com facebook