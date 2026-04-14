Caso Leonardo La Russa | la vittima ricorre alla Corte Europea dei diritti dell’uomo per violazione del giusto processo
Una giovane donna ha presentato un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, contestando un presunto mancato rispetto del diritto a un processo equo. La denuncia riguarda una presunta violenza sessuale avvenuta nella notte tra il 18 e il 19 maggio, e la vittima sostiene che le procedure giudiziarie avrebbero subito delle irregolarità. La decisione arriva dopo che il caso è stato trattato nelle sedi nazionali senza soddisfare le sue richieste di giustizia.
La ragazza che denunciò di aver subito una violenza sessuale, nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023, da parte di Leonardo Apache La Russa, figlio del Presidente del Senato, e dall’amico dj Tommaso Gilardoni, ha deciso di rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione del giusto processo. La posizione dei due uomini è stata chiusa con una archiviazione per violenza sessuale, e il reato di revenge porn è stato dichiarato estinto dopo il versamento di un risarcimento definito congruo dall’autorità giudiziaria. È stato invece condannato a un anno, pena sospesa, l’amico di La Russa jr., il dj Tommaso Gilardoni che aveva scelto il rito abbreviato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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