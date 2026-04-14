Una giovane donna ha presentato un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, contestando un presunto mancato rispetto del diritto a un processo equo. La denuncia riguarda una presunta violenza sessuale avvenuta nella notte tra il 18 e il 19 maggio, e la vittima sostiene che le procedure giudiziarie avrebbero subito delle irregolarità. La decisione arriva dopo che il caso è stato trattato nelle sedi nazionali senza soddisfare le sue richieste di giustizia.

La ragazza che denunciò di aver subito una violenza sessuale, nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023, da parte di Leonardo Apache La Russa, figlio del Presidente del Senato, e dall’amico dj Tommaso Gilardoni, ha deciso di rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione del giusto processo. La posizione dei due uomini è stata chiusa con una archiviazione per violenza sessuale, e il reato di revenge porn è stato dichiarato estinto dopo il versamento di un risarcimento definito congruo dall’autorità giudiziaria. È stato invece condannato a un anno, pena sospesa, l’amico di La Russa jr., il dj Tommaso Gilardoni che aveva scelto il rito abbreviato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Leonardo La Russa: la vittima ricorre alla Corte Europea dei diritti dell’uomo per violazione del giusto processo

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