Il primo Festival Non Binario Diversità e inclusione sul palco

Da ilgiorno.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo Festival (Non) Binario si svolge sul palco del Binario 7, che diventa “Non binario”. L’evento nasce dall’idea di Romina Contiero, direttrice artistica dell’accademia di danza. Durante il festival si alternano spettacoli e interventi dedicati alla diversità e all’inclusione. La manifestazione si propone di promuovere il confronto tra diverse forme di identità e di espressione, coinvolgendo artisti e pubblico in un percorso dedicato alla valorizzazione delle differenze.

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Il Binario 7 diventa “Non binario“. Da un’idea di Romina Contiero (direttrice artistica dell’accademia di danza N.hU.DA) e Alberto Viscardi (attore e insegnante della scuola di teatro Binario 7) nasce la prima edizione del “ Festival (Non) Binario “. Per quattro giorni, da giovedì 14 a domenica 17 il teatro Binario 7 si trasforma in un punto di attraversamento di corpi, storie e visioni. Il festival celebra l’identità come esperienza in movimento. "Vuole essere una festa – spiegano gli ideatori – giocata sulla non definizione, accettazione della complessità, senza etichette". Sul palco, nelle sale e nei corridoi del polo culturale di via Turati a Monza si alterneranno spettacoli teatrali, dj-set, talk e letture performative, creando un mosaico di linguaggi che parlano di libertà, ma insieme di apparenenza e trasformazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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