Il primo Festival Non Binario Diversità e inclusione sul palco

Il primo Festival (Non) Binario si svolge sul palco del Binario 7, che diventa “Non binario”. L’evento nasce dall’idea di Romina Contiero, direttrice artistica dell’accademia di danza. Durante il festival si alternano spettacoli e interventi dedicati alla diversità e all’inclusione. La manifestazione si propone di promuovere il confronto tra diverse forme di identità e di espressione, coinvolgendo artisti e pubblico in un percorso dedicato alla valorizzazione delle differenze.

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