Lo sguardo di Nuvolari oltre la passione per le auto da corsa

Da ilgiornale.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo sguardo avvezzo alle alte velocità non può che restare attento, concentrato, pronto a cogliere con colpi d'occhio fulminei anche il minimo dettaglio che può fare la differenza fra un sorpasso vincente e una bruciante sconfitta, a volte tra vivere e morire. È forse questa la marcia segreta del Tazio Nuvolari che, lontano dal volante dei bolidi da corsa, si accostava all'obiettivo della macchina fotografica. Una passione che coltivò già in gioventù e che divenne più intensa tra gli anni Trenta e Quaranta, terapia del dolore per la prematura morte dei due figli. A ricordarcelo, nella sua Mantova, la mostra "Lo sguardo di Nuvolari", aperta fino al 7 giugno nelle Fruttiere di Palazzo Te nell'ambito delle celebrazioni per il centenario del locale Automobile Club, fondato nel 1926. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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