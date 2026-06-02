Sarà la mostra “Il paesaggio e l'artificio tra visione e algoritmo. Arezzo con uno sguardo diverso. e l'Intelligenza Artificiale” dell'artista Daniele Terzoni a inaugurare la settima edizione di Officine Social Movie. L'appuntamento, a ingresso libero, è fissato per sabato 6 giugno alle ore 17. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cena al buio, un'esperienza oltre lo sguardo

Notizie e thread social correlati

Arezzo oltre lo sguardo con il festival Officine Social MovieArezzo ospita il festival Officine Social Movie, con la mostra “Il paesaggio e l'artificio tra visione e algoritmo”.

‘Oltre lo sguardo. Come trasformare le emozioni’Martedì 10 marzo all’Auditorium Virgili di Amandola si è svolto l'incontro intitolato ‘Oltre lo sguardo.

Temi più discussi: Arte e antichità, gli eventi di oggi ad Arezzo; Quinto appuntamento con UT ART Arezzo Music Festival, stagione concertistica targata Dima; Speravamo nel 3%. Ripartiamo da qui; E se domani…, Giorgio Panariello show in Fortezza.

Arezzo oltre lo sguardo con il festival Officine Social MovieInaugura la sua settima edizione con la mostra di Daniele Terzoni, un viaggio tra paesaggio, arte e Intelligenza Artificiale ... msn.com

Arezzo celebra la Madonna del Conforto, Pizzaballa: Andare oltre lo sguardo sulle macerieArezzo, 16 febbraio 2026 – Grande festa nella diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro per la solennità della Madonna del Conforto. Una grande partecipazione di popolo che ha gremito la cattedrale di ... lanazione.it