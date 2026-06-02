Arezzo oltre lo sguardo

Da arezzonotizie.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sarà la mostra “Il paesaggio e l'artificio tra visione e algoritmo. Arezzo con uno sguardo diverso. e l'Intelligenza Artificiale” dell'artista Daniele Terzoni a inaugurare la settima edizione di Officine Social Movie. L'appuntamento, a ingresso libero, è fissato per sabato 6 giugno alle ore 17. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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