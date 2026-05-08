Per la 109ª edizione del Giro d’Italia, in programma dal 7 maggio 2026, la corsa coinvolgerà più di 100 mezzi tra auto e staff. La partenza è prevista dalla Bulgaria, e la gestione della gara sarà curata dal direttore di corsa, Stefano Allocchio, che ha fornito dettagli sulla logistica e le modalità di supporto durante l’evento. La manifestazione si svolgerà su un percorso che attraversa diversi paesi e regioni.

Il chilometro zero dei 3.468 in programma fra l'8 e il 31 maggio 2026 è fissato a Nessebar, una delle più antiche città della Bulgaria, riconosciuta come patrimonio dell'Unesco, che si affaccia sul Mar Nero. È da lì che i 184 protagonisti (Jonas Vingegaard, Giulio Pellizzari, Jonathan Milan e Filippo Ganna sono stati fra i più acclamati durante la team presentation organizzata all'interno del Summer Theatre di Burgas) dell'edizione numero 109 del Giro d'Italia iniziano la loro marcia di avvicinamento verso Catanzaro, sede designata per lo start della quarta frazione (la prima prevista entro i confini nazionali) e il gran finale di Roma.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro d'Italia, le auto e lo staff in corsa con oltre 100 mezzi

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