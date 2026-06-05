lo sciopero dei lavoratori in appalto contro la retorica del salario giusto

Gli Stati Generali dei lavoratori precari in appalto si terranno al Teatro Palladium a Roma venerdì 12 giugno, dalle 10 alle 17,30, con l’obiettivo dichiarato di aprire una vertenza generale. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Il 12 giugno si mobilita il settore culturale e anche noi scenderemo in piazza al fianco dei lavoratori e lavoratrici. Sui canali di @miriconosci, che da anni fa un lavoro costante di rete e mobilitazione, trovate tutte le informazioni di avvicinamento allo sciopero. x.com

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