Lo sciopero dei lavoratori in appalto contro la retorica del salario giusto

Da cms.ilmanifesto.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Stati Generali dei lavoratori precari in appalto si terranno al Teatro Palladium a Roma venerdì 12 giugno, dalle 10 alle 17,30, con l’obiettivo dichiarato di aprire una vertenza generale. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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