Nuovo decreto | salario giusto e scudo contro lo sfruttamento

Il Governo sta preparando un nuovo decreto che sarà presentato in occasione del Primo maggio. Il provvedimento prevede regole aggiornate per il mercato del lavoro e misure di supporto alle famiglie. Tra le novità ci sono interventi sul salario e strumenti di tutela contro lo sfruttamento. La stesura del provvedimento si sta concludendo in questi giorni prima della sua approvazione ufficiale.

Il Governo sta definendo i dettagli del decreto in occasione del Primo maggio, un provvedimento che punta a introdurre nuove regolamentazioni per il mercato occupazionale e misure di sostegno alle famiglie. L’intervento legislativo si concentra sul rafforzamento della sicurezza negli ambienti di lavoro e sull’estensione delle protezioni giuridiche verso alcune categorie specifiche, come i lavoratori impiegati nelle piattaforme digitali, con l’obiettivo di contrastare con maggiore vigore lo sfruttamento e il fenomeno del caporalato. Le nuove norme prevedono inoltre l’attuazione di meccanismi per garantire un salario giusto e l’introduzione di aiuti mirati per le fasce di popolazione più colpite dall’incremento dei costi della vita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo decreto: salario giusto e scudo contro lo sfruttamento Notizie correlate Lavoro, salario giusto e contratti nel Decreto 1° maggioStabilizzare l’incentivo per le assunzioni di giovani, rafforzato nella Zes, insieme al bonus donne. Nuovo decreto Ponte, l’allarme della Corte dei conti: “Vogliono bypassare i rilievi dei giudici e mettere lo scudo contro la responsabilità erariale”Mantenere le violazioni già riscontrate nel decreto Ponte (bocciato dalla Corte dei conti) ed eliminare il rischio di sanzioni in caso di gravi danni... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ministero, nel decreto Primo maggio nuove norme su salario giusto e sicurezza sul lavoro; Da stipendi ad assunzioni, possibili misure del decreto Primo Maggio; Nel Decreto 1° maggio; Lavoro: ministero, nel decreto Primo Maggio anche le norme sul 'salario giusto' -2-. Salario giusto e sicurezza sul lavoro: il governo prepara il decreto del Primo maggioUn nuovo decreto legge, in arrivo intorno al Primo maggio, conterrà una norma dedicata al salario giusto. Lo ha annunciato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, spiegando che il provved ... orizzontescuola.it Decreto Primo maggio. I rider con lo Spid, ma senza salario equoIdentità digitale contro il caporalato dopo le inchieste su Glovo e Deliveroo. Niente sulle paghe da fame. L’esecutivo lascia scadere la delega sul salario ... repubblica.it I numeri dopo quindici giorni dall’entrata in vigore del nuovo decreto facebook Cosa sta succedendo con il nuovo decreto “Sicurezza”. Il testo deve essere approvato entro sabato altrimenti decade, ma su alcuni articoli ci sono ancora molti dubbi. x.com