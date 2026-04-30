Decreto Lavoro Confcommercio | Con giusto salario più tutele per lavoratori e imprese

Il Decreto Lavoro approvato nelle ultime settimane introduce misure che puntano a rafforzare la contrattazione collettiva, con particolare attenzione al salario. Secondo le dichiarazioni di Confcommercio, il provvedimento mira a valorizzare il ruolo delle parti sociali e a contrastare il fenomeno del dumping contrattuale. La normativa si concentra sull’adozione di standard salariali più equi e sulla tutela sia dei lavoratori che delle imprese coinvolte nel settore del commercio.

Pisa, 29 aprile 2026 – “Il nuovo Decreto Lavoro riconosce un ruolo centrale alla contrattazione e mette in primo piano il giusto salario come strumento di contrasto al dumping contrattuale, un fenomeno che stiamo denunciando con forza a tutela di lavoratori e imprese”. Il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli esprime soddisfazione per il “Decreto del 1° Maggio” approvato dal Consiglio dei Ministri. La valutazione non può che essere positiva considerando l’importanza delle misure adottate per il mercato del lavoro, in particolare gli interventi volti a incentivare l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro di...🔗 Leggi su Lanazione.it

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L’assurda reazione dell’opposizione e di certi sindacati al decreto Lavoro - facebook.com facebook

Il decreto lavoro fa già discutere. Tra alcuni interventi di facciata c'è una novità interessate: la giusta retribuzione non può essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi firmati dai sindacati più rappresentativi. Qui la mia intervista su @Avvenire_Nei di o x.com