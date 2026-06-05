Lo cancellano… Rai dopo anni di successi il programma al capolinea

Dopo anni di programmazione, il talk show di successo viene cancellato. La decisione arriva senza preavviso, interrompendo repentinamente le trasmissioni. Le luci degli studi si spengono e la tabella di marcia viene sospesa. La notizia circola tra i dipendenti e gli spettatori, che si trovano di fronte a un cambiamento improvviso. La produzione non ha ancora comunicato i motivi ufficiali della sospensione.

È uno di quei momenti che in tv fanno rumore anche quando non finiscono in onda: luci accese, tabella di marcia serrata, e poi all’improvviso tutto si ferma. Proprio mentre la stagione corre verso il finale e i palinsesti iniziano a “scricchiolare”, una voce si fa sempre più insistente: Citofonare Rai2 rischia davvero di sparire. Tra conferme, tagli e format che tremano, l’attenzione nelle ultime ore si è concentrata sul programma del weekend che ha accompagnato il pubblico per tutta la primavera. E l’ultimo appuntamento, anziché chiudere in tranquillità, avrebbe portato con sé un colpo di scena capace di rimettere tutto in discussione. Ultima registrazione tra colpi di scena. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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