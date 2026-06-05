Il programma televisivo viene cancellato dopo anni di trasmissione. La decisione è stata comunicata mentre si avvicina la fine della stagione televisiva. Nessuna conferma per la prossima stagione, e il futuro del format appare ormai segnato. La scelta si inserisce nel processo di definizione dei nuovi palinsesti in vista della prossima programmazione. La decisione è stata resa nota senza ulteriori dettagli ufficiali.

Con la stagione televisiva ormai vicina alla conclusione, il tema dei rinnovi e delle conferme torna centrale in vista della presentazione dei nuovi palinsesti. In questo contesto, nelle ultime ore si è parlato del possibile futuro incerto di Citofonare Rai2, programma del weekend che si avvia alla puntata finale. Domenica prossima è previsto l’ultimo appuntamento stagionale. Secondo quanto riferito, durante la registrazione della puntata conclusiva si sarebbe verificato un imprevisto organizzativo che avrebbe condizionato la produzione. Stop durante l’ultima registrazione di Citofonare Rai2. La ricostruzione è stata riportata dal giornalista Giuseppe Candela su Dagospia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Lo cancellano..”. Rai, dopo anni di successi il programma al capolinea: cosa sta succedendo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sanremo 2026 - Tredici Pietro e Gianni Morandi con Galeffi, Fudasca & Band cantano Vita

Notizie e thread social correlati

“Lo cancellano?”. Rai, dopo 5 anni il programma rischia la chiusuraDopo cinque anni, il futuro del programma sulla Rai è in bilico e potrebbe essere cancellato.

Torino, manifestazione di interesse al Comune per lo stadio. Cosa sta succedendo davveroA Torino, il club ha presentato ufficialmente una manifestazione di interesse al Comune riguardo allo stadio.

Argomenti più discussi: Affari Tuoi: la RAI cancella due puntate questa settimana per le partite della Nazionale; Techetechetè su Rai3, il piano di Fiorello per salvare lo show dall’oblio: La Rai si è impanicata; Amadeus molla Discovery? Il video con Fiorello: La Rai ha muri enormi, ma...; Fotografa la scheda elettorale dopo il voto, denunciato a Bordighera.

Teo Mammucari fuori da palinsesti Rai: cancellati Lo Spaesato e show estivo| Rai non mi vuole? Vado altroveTeo Mammucari fuori da palinsesti Rai: cancellati Lo Spaesato e show estivo, lui in passato: Rai non mi vuole? Vado altrove ... ilsussidiario.net