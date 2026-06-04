Dopo cinque anni, il futuro del programma sulla Rai è in bilico e potrebbe essere cancellato. La stagione televisiva sta per concludersi e, come di consueto, si moltiplicano voci e supposizioni sul destino di alcuni show del servizio pubblico. La decisione finale non è ancora stata annunciata, ma il rischio di chiusura resta. La trasmissione potrebbe essere eliminata, lasciando incerto il suo futuro oltre la stagione attuale.

La stagione televisiva si avvia verso il gran finale e, come accade ogni anno, iniziano a rincorrersi indiscrezioni, retroscena e interrogativi sul destino di alcuni programmi del servizio pubblico. Tra produzioni confermate, format in bilico e palinsesti ancora da definire, nelle ultime ore l’attenzione si è concentrata su uno degli appuntamenti del weekend che ha accompagnato il pubblico per tutta la primavera. >> “Ma sei scheletrica”. Paola Barale troppo magra, la foto preoccupa i fan Dopo mesi caratterizzati da risultati d’ascolto altalenanti ma comunque capaci di mantenere viva l’attenzione degli spettatori, il programma si prepara a salutare il pubblico con l’ultima puntata prevista per domenica prossima. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Lo cancellano?”. Rai, dopo 5 anni il programma rischia la chiusura

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