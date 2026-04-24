A Torino, il club ha presentato ufficialmente una manifestazione di interesse al Comune riguardo allo stadio. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per il futuro delle strutture sportive della squadra. La mossa è stata comunicata in modo formale e attende ora una risposta dagli uffici comunali. La decisione arriva in un momento di attesa da parte dei tifosi e degli addetti ai lavori, interessati a conoscere gli sviluppi del progetto.

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© Calcionews24.com - Torino, manifestazione di interesse al Comune per lo stadio. Cosa sta succedendo davvero

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