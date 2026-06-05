Il nuovo ponte sull’Aurelia sul canale Scolmatore a Livorno è stato completato con il varo dell’impalcato. L’intervento, realizzato da Itinera, fa parte di lavori di manutenzione programmata, miglioramento sismico e adeguamento funzionale dell’opera. Anas ha annunciato il completamento delle operazioni di messa in posa del nuovo elemento strutturale. La fase di varo si è conclusa con successo, senza problemi segnalati.

Livorno, 5 giugno 2026 – Anas ha completato le operazioni di varo dell’impalcato del nuovo ponte sul canale Scolmatore, lungo la strada statale 1 Aurelia a Livorno, nell’ambito dei lavori di manutenzione programmata, miglioramento sismico e adeguamento funzionale dell’opera, eseguiti da Itinera. https:www.iltelegrafolivorno.itvideocompletato-il-varo-del-ponte-sullo-scolmatore-a-livorno-o2eniz4q Il ponte è lungo complessivamente 158 metri ed è costituito da cinque campate da circa 32 metri ciascuna. Dopo la demolizione del vecchio impalcato in calcestruzzo, le nuove strutture in acciaio - del peso di 49 tonnellate per ogni campata – sono state assemblate a terra, sollevate con gru di grande portata e posizionate sulle pile (varo). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Livorno, nuovo ponte dell’Aurelia sullo Scolmatore. Il varo dell’impalcato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ponte sul Po di Volano, concluso il varo dell'impalcato: confermate tutte le limitazioniÈ stato completato con successo il varo dell’impalcato metallico del nuovo ponte sul Po di Volano, lungo la strada provinciale 54.

Nuovo ponte mobile sullo Scolmatore: la Port Authority lancia il progetto di un tavolo operativoLa Port Authority di Pisa ha annunciato l’avvio di un tavolo operativo per il progetto di costruzione di un nuovo ponte mobile sullo Scolmatore.

Completato il varo del nuovo ponte sullo scolmatoreLIVORNO : Posizionato l’impalcato della nuova struttura lungo la strada statale Aurelia. L’ultimazione dei lavori è prevista entro la fine di Agosto ... toscanamedianews.it

Allo Scolmatore serve un nuovo ponte mobile. Giani al cantiere della struttura crollata a CalambroneLivorno, 30 marzo 2026 – Un pezzo di superstrada, la parte mobile del Ponte dei Navicelli, che collega il terminal della Darsena Toscana alla Fi-Pi-Li, è stato sollevato ieri mattina da grosse gru e ... lanazione.it