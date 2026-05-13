Villa Chayes l' impianto apre le sue porte alla città per il concorso ippico dell' Accademia Navale
Oggi la Villa Chayes apre le sue porte alla città per ospitare il concorso ippico organizzato dall'Accademia Navale. L’evento prevede competizioni equestri e iniziative pensate per i più giovani, con la presenza di elementi legati alla tradizione militare. Durante la giornata, i visitatori potranno assistere alle gare e partecipare a diverse attività pensate per coinvolgere tutto il pubblico.
Una giornata aperta alla cittadinanza tra competizioni equestri, tradizione militare e iniziative per bambini. Sabato prossimo, 16 maggio, a partire dalle 9.30 e fino alle 18.30 appuntamento a Villa Chayes per l'82esima edizione del tradizionale concorso ippico dell'Accademia Navale. La.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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