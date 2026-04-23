Accademia Navale Livorno visite gratuite e tour guidati durante la Settimana velica internazionale | le date

Durante la Settimana velica internazionale, dall’24 aprile al 3 maggio, l’Accademia Navale di Livorno aprirà le sue porte al pubblico con visite gratuite e tour guidati. Le iniziative si svolgeranno nell’ambito degli eventi collaterali della manifestazione, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino le strutture e le attività dell’istituto. Le visite saranno accessibili in diverse date durante il periodo specificato.

Dal 24 aprile al 3 maggio, l’Accademia Navale di Livorno sarà visitabile nell’ambito degli eventi collaterali legati alla Settimana velica internazionale. L’iniziativa offre la possibilità di entrare in contatto diretto con la vita e le attività di una delle istituzioni centrali della Marina.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Faro di Livorno, visite gratuite dal 24 al 26 aprile durante la Settimana velica internazionale: gli orariIn occasione della Settimana velica internazionale e degli Italian Port Days sarà possibile visitare il faro di Livorno, uno dei luoghi più simbolici... Livorno, sabato 11 aprile visite e tour guidato all'Accademia navale per la Giornata del mare e del made in ItalySabato 11 aprile, in occasione della Giornata del mare e del made in Italy, l’Accademia Navale apre le proprie porte alla cittadinanza, alle... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Accademia Navale Livorno, visite gratuite e tour guidati durante la Settimana velica internazionale: le date; Settimana Velica, Open Day all’Accademia Navale di Livorno; Comunicazione Italiana; Settimana velica 2026: Livorno celebra la vela, i giovani e l'inclusività. Accademia Militare Livorno: porte aperte nella Settimana Velica Internazionale al via dal 24 aprileLIVORNO – Dal 24 aprile al 3 maggio 2026, l’Accademia Navale di Livorno apre le porte a cittadini, studenti e appassionati di mare in occasione della Settimana Velica Internazionale, che quest’anno ... primapress.it La Settimana Velica dell’Accademia di Livorno inizia il count-down per il calendario di regateLIVORNO - Presentata dall’Accademia Navale di Livorno in collaborazione con il Comune e dei circoli velici della città, la Settimana Velica Internazionale che porterà in acqua oltre 600 imbarcazioni d ... primapress.it Le Marinerie Estere che partecipano alla Settimana Velica Internazionale • Accademia Navale • Città di Livorno , saranno ricevute giovedì prossimo 23 aprile nella Sala Cerimonie a Palazzo Comunale. Come di consueto le Marinerie Estere sfileranno in via Gr facebook