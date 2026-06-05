livigno a tutto ciclismo con una nuova granfondo

Livigno si prepara ad accogliere una nuova Granfondo dedicata al ciclismo. L’evento sarà promosso dall’ex professionista Sonny Colbrelli, che ricopre il ruolo di testimonial della Livigno 1816 Bike Zone. La manifestazione si svolgerà nelle strade della località, coinvolgendo ciclisti di diverse provenienze. La data dell’appuntamento non è ancora stata comunicata, ma l’organizzazione ha annunciato che sarà un’occasione di grande partecipazione.

LIVIGNO Livigno si appresta a ospitare una nuova Granfondo. E a promuovere l’evento c’è l’ex Pro Sonny Colbrelli (foto), testimonial della Livigno 1816 Bike Zone. "Questa è una Granfondo unica, il percorso più lungo è mitico – dice Colbrelli –. Nel corso dei raduni con le squadre professionistiche, facevamo spesso questo percorso quando avevamo in programma allenamenti sulle lunghe distanze. Il compianto Michele Scarponi (affezionato a Livigno, morto tragicamente qualche anno fa, ndr.) lo chiamava: il giro bestiale. Questa gara è il massimo per gli appassionati dell’endurance e quel che la contraddistingue è il fantastico scenario nel quale i ciclisti si immergono. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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