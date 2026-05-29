Mountain bike e ciclismo off-road | tutto pronto per la Granfondo delle Paludi

Il 31 maggio si svolgerà la seconda edizione della “Granfondo delle Paludi” a San Donaci. L'evento, patrocinato dal Comune, è dedicato agli appassionati di mountain bike e ciclismo off-road.

San Donaci si prepara ad accogliere la seconda “Granfondo delle Paludi”, appuntamento dedicato agli appassionati di mountain bike e ciclismo off-road che si svolgerà il prossimo 31 maggio, con il patrocinio del Comune di San Donaci. Una giornata all'insegna dello sport, della passione e della. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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I Put Drop Bars On A Mountain Bike, Was It A Good Idea

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