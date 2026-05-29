Mountain bike e ciclismo off-road | tutto pronto per la Granfondo delle Paludi

Da brindisireport.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 31 maggio si svolgerà la seconda edizione della “Granfondo delle Paludi” a San Donaci. L'evento, patrocinato dal Comune, è dedicato agli appassionati di mountain bike e ciclismo off-road.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

San Donaci si prepara ad accogliere la seconda “Granfondo delle Paludi”, appuntamento dedicato agli appassionati di mountain bike e ciclismo off-road che si svolgerà il prossimo 31 maggio, con il patrocinio del Comune di San Donaci. Una giornata all'insegna dello sport, della passione e della. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

I Put Drop Bars On A Mountain Bike, Was It A Good Idea

Video I Put Drop Bars On A Mountain Bike, Was It A Good Idea?

Notizie e thread social correlati

Granfondo Valle dei Templi di mountain bike, torna il campione: Virga pronto a difendere il titoloLa terza edizione della Granfondo Valle dei Templi si terrà domenica ad Agrigento, con un numero crescente di partecipanti che si avvicina a quota...

Dietro la gara c’è un altro lavoro, Viviana Scordino tra i protagonisti della Granfondo di mountain bikeDurante la terza edizione della Granfondo della Valle dei Templi, svoltasi domenica 29 marzo tra i percorsi dell’Agrigentino, si sono visti gli...

Temi più discussi: Paura durante la gara di mountain bike: 36enne perde il controllo della bici, cade e sbatte la schiena; Noi che ci prendiamo cura dei sentieri MTB; Stramandriamo, Pratoregio Mtb XC e Canali: domenica di sport a Chivasso; Santini e Pirelli lanciano la collezione Sport Club 2026.

mountain bike e ciclismoRosadira bike days, dal 10 al 14 giugno pacchetto per mountain bike ed e-mountain bikePrenotabile direttamente presso le strutture partner della Val d’Ega, il pacchetto Rosadira Bike Days include tour guidati in mountain bike ... travelquotidiano.com

TRENTINO TERRA DI CICLISMO: PRESENTATI A MOLVENO I GRANDI EVENTI DEL 2026. GALLERYSul territorio trentino sono presenti circa 500 chilometri di piste ciclabili provinciali: una rete di 12 itinerari (servita da Bicigrill, punti di ristoro, parcheggi, aree di sosta e intermodalità) c ... tuttobiciweb.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web