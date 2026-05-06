Ciclismo Granfondo 2026 | tutte le modifiche alla viabilità a Bergamo

Domenica 10 maggio si terrà a Bergamo il Granfondo 2026, una gara ciclistica che coinvolge migliaia di partecipanti. Per l’evento sono state apportate diverse modifiche alla viabilità cittadina, con variazioni temporanee e restrizioni al traffico in alcune zone del centro e delle strade principali. La manifestazione, che si svolge nella giornata, prevede percorsi e punti di partenza e arrivo specifici, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei ciclisti e dei residenti.

LA MANIFESTAZIONE. Domenica 10 maggio si svolge la manifestazione ciclistica che attira migliaia di appassionati. Divieti di sosta, strade chiuse e modifiche al traffico. Coinvolte le zone dello stadio e delle circonvallazioni cittadine. Domenica 10 maggio torna a Bergamo la BGY Airport Granfondo 2026. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione ciclistica, il Comune di Bergamo ha predisposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità, con divieti di sosta e chiusure al traffico in diverse aree della città. Dalle ore 8 di sabato 9 maggio fino alle 24 di domenica 10 maggio sarà attivo il divieto di sosta con rimozione forzata in via Marzabotto e via Nedo Nadi.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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