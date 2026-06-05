I depuratori delle acque dei fiumi Livenza e Monticano sono risultati efficaci nella rimozione di alcune sostanze, ma sono stati rilevati nuovi inquinanti che i sistemi attuali non riescono a filtrare. L’area del Monticano è stata messa sotto sorveglianza ufficiale a causa della presenza di queste sostanze chimiche non controllate. Sono in corso analisi per identificare le sostanze che sfuggono ai filtri dei depuratori e valutare eventuali interventi.

Quali sostanze chimiche sfuggono ai filtri dei depuratori attuali?. Perché l'area di Monticano è entrata ufficialmente sotto controllo?. Come influiscono questi nuovi inquinanti sulla salute degli ecosistemi locali?. Chi deve identificare le fonti specifiche di questi contaminanti persistenti?.? In Breve Rilievi Legambiente condotti il 4 giugno 2026 su Livenza e Monticano. Giulia Bacchiega ed Edoardo Rigoni coordinano l'analisi tecnica dei campionamenti. Efficacia impianti confermata ma persistenza di inquinanti chimici non filtrati. Nuovo monitoraggio capillare esteso ufficialmente all'area di Monticano. L’analisi di Legambiente su Livenza e Monticano: depurazione efficace ma allarme per altri inquinanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Livenza e Monticano: depurazione ok, ma allarme per nuovi inquinanti

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