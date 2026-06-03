Il monitoraggio della qualità delle acque evidenzia carenze nel trattamento e presenza di inquinanti. Nonostante gli sforzi, le aree che richiedono interventi sono ancora numerose, compromettendo la tutela di questo bene essenziale per la salute e l’economia. I lavori di miglioramento non sono ancora conclusi, e la situazione richiede ulteriori azioni per ridurre i rischi legati a depurazione insufficiente e contaminanti.

"Il lavoro sulla qualità delle acque non è ancora finito, i contesti sui quali intervenire sono ancora troppi per parlare di una piena tutela di questo bene così prezioso per la salute e per l’economia". Lo sottolinea, Lorenzo Baio, vicepresidente di Legambiente Lombardia, che traccia una panoramica a tutto tondo sui problemi legati alle acque lombarde: le infrazioni europee per il mancato rispetto della direttiva sulle acque reflue in molti agglomerati dove la depurazione è carente, ma anche le analisi che evidenziano la presenza di inquinanti e danni per l’ecosistema, sono il segno di quanta strada ci sia ancora da fare per una piena tutela delle acque. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Depurazione carente e inquinanti i nemici. Nuovi pericoli dall’intelligenza artificiale

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