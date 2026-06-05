Livemmo | tra storia e teatro l’evento all’Oratorio di San Rocco

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un evento si svolgerà all’Oratorio di San Rocco, combinando teatro e musica con uno spettacolo che utilizza trampoli. La rappresentazione mira a rivisitare la memoria locale attraverso performance che integrano elementi storici e artistici. Gli artisti coinvolti sono chiamati a trasformare la narrazione storica in un'esperienza visiva e sonora, senza dettagli specifici sui nomi o le compagnie coinvolte. L’evento si inserisce in un contesto di valorizzazione culturale e spettacolare, senza ulteriori informazioni sui contenuti o sul pubblico previsto.

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Come può uno spettacolo sui trampoli riportare in vita la memoria locale?. Chi sono gli artisti che trasformeranno la storia in musica e teatro?. Quali segreti della fede e dell'arte nasconde il nuovo volume di Darra?. Perché questo evento è fondamentale per l'identità della comunità di Livemmo?.? In Breve Presentazione libro di Alessandro Darra alle ore 16 presso l'Oratorio di San Rocco.. Contesto accademico curato dal professor Alfredo Bonomi e supporto di Gilgamesh Edizioni.. Spettacolo teatrale con Daniela Visani e Davide Bonetti basato su musica e trampoli.. Finanziamento tramite fondi europei PNRR e programma NextGenerationEU per la cultura locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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