Teen Cup Sondrio 2026 lo sport torna protagonista all’oratorio San Rocco
Dal 15 giugno al 5 luglio, l’oratorio San Rocco di Sondrio ospiterà la Teen Cup 2026, un torneo giovanile organizzato dai Salesiani Don Bosco. La manifestazione coinvolgerà diversi gruppi di giovani che si sfideranno in diverse discipline sportive. La competizione mira a favorire l’incontro tra i partecipanti, offrendo un'occasione di crescita personale e di divertimento. L’evento si inserisce in un progetto volto a promuovere lo sport come momento di socializzazione e sviluppo tra i giovani della zona.
Lo sport come occasione di crescita, incontro e divertimento. È questo lo spirito della Teen Cup Sondrio 2026, il torneo giovanile organizzato dai Salesiani Don Bosco Sondrio che animerà l’oratorio San Rocco dal 15 giugno al 5 luglio.Dopo il successo dello scorso anno, la manifestazione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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