Solara torna la preghiera | riapre l’oratorio San Rocco dopo il sisma

L'oratorio San Rocco di Solara riaprirà al culto il 1 maggio 2026, dopo un periodo di chiusura. I lavori di restauro, finanziati dalla Regione, hanno un costo di 156.000 euro. La struttura era stata danneggiata in seguito a un terremoto e ora riprende la sua funzione religiosa. La riapertura segna il ritorno della preghiera nel luogo di culto.

? Cosa sapere L'oratorio San Rocco di Solara riapre al culto il 1 maggio 2026.. I lavori di restauro finanziati dalla Regione costano 156.500 euro dopo il sisma.. Oggi, 1 maggio 2026, la comunità di Solara celebra il ritorno all’uso liturgico dell’oratorio San Rocco, un luogo storico che dopo i danni causati dal sisma del 2012 riapre finalmente le sue porte ai fedeli grazie al completamento dei lavori di restauro. Il recupero di questo edificio, la cui esistenza documentata risale al 1750 ed è legata alla memoria della pestilenza di quel periodo, segna una tappa fondamentale per il tessuto sociale del territorio. Le funzioni religiose, rimaste sospese per anni a causa delle lesioni strutturali, tornano a essere parte integrante della vita quotidiana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Solara, torna la preghiera: riapre l’oratorio San Rocco dopo il sisma Notizie correlate L’oratorio di San Rocco di Solara riapre le sue porte ai fedeliL’oratorio San Rocco di Solara torna al culto dei fedeli dopo il completamento del restauro. Una ’Insurrezione poetica’ domani all’oratorio San RoccoIn occasione della giornata internazionale della donna, il Comune di Gatteo propone un appuntamento culturale dedicato alla parola poetica, alla...