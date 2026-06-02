Al Roland Garros 2026, i tennisti sono in campo per il riscaldamento prima dei match. Nel frattempo, gli azzurri hanno conquistato dieci titoli insieme e cercano l’undicesimo, con l’obiettivo di vincere il primo Slam. La giornata prosegue con incontri live e aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 Gli azzurri hanno vinto dieci titoli insieme alla ricerca dell’undicesimo, che speriamo possa essere anche il primo Slam. 15.18 Bolelli e Vavassori hanno vinto il sorteggio e hanno deciso di rispondere: la prima coppia al servizio sarà quella ceco-austriaca. 15.16 Tennisti in campo! Bolelli e Vavassori sono i secondi a fare il loro ingresso sul Suzanne-Legnlen. 15.15 Giornata di pioggia a Parigi, con le basse temperature che dovrebbero essere le protagoniste dell’ultima settimana di match nello Slam francese. Il match sarà giocato con il tetto chiuso. 15.14 Mentre Bolelli gioca solo il torneo di doppio maschile, Vavassori è impegnato con Sara Errani nella competizione di doppio misto: i due giocheranno domani come quarto match sul Suzanne-Lenglen la semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Nouza/Oberleitner, Roland Garros 2026 in DIRETTA: tennisti in campo per il riscaldamento

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