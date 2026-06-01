I tennisti stanno attualmente scaldandosi sul campo in vista della partita di oggi. La sfida tra Berrettini e Cerundolo si gioca nel contesto di Roland Garros 2026. La diretta aggiornamenti include anche il quarto match tra Arnaldi e Tiafoe, previsto dalle 11.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) 16.32 E infatti ci siamo, il primo ad essere annunciato è proprio Matteo Berrettini! 16.30 L’ingresso in campo dell’azzurro dovrebbe essere imminente. 16.28 Berrettini ha iniziato lo Slam parigino alla posizione numero 105 mentre al momento chiuderebbe il Roland Garros alla numero 74: con la vittoria di oggi rientrerebbe nella top 50 alla numero 46. Per quanto riguarda Cerundolo, che è partito alla numero 56, adesso sarebbe alla 44 migliorando il suo best ranking che con un eventuale vittoria di oggi incrementerebbe fino alla numero 37. 16.25 In caso di successo, il romano giocherebbe i quarti di finali con il vincente della sfida tra Arnaldi e Tiafoe: il derby italiano per l’accesso in semifinale è più che possibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Berrettini-J. Cerundolo, Roland Garros 2026 in DIRETTA: tennisti in campo per il riscaldamento

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LIVE Juan M. CERUNDOLO vs Matteo BERRETTINI | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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