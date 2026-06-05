Il match tra Zverev e Mensik a Roland Garros 2026 sta per iniziare. Zverev si presenta alle semifinali del torneo su terra rossa per il quinto anno consecutivo. Quest’anno, il tennista tedesco appare più vicino alla finale rispetto alle edizioni precedenti. La partita è in programma tra pochi minuti, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.19 Zverev arriva alle semifinali del maggiore torneo su terra rossa da cinque anni consecutivi e, quest’anno più che mai, sembra essere il favorito per arrivare fino in fondo. Il tedesco è arrivato al penultimo atto dopo aver battuto nettamente il baby prodigio Jodar. Dopo le difficoltà di un primo set vinto in rimonta (era sotto per 5-2), il numero 3 al mondo si è liberato della tensione e ha praticamente dominato, ottenendo il successo piuttosto agilmente (7-6, 6-1. 6-3). 14.16 Le condizioni meteo odierne di Parigi sono piuttosto simili a quelle degli ultimi giorni. Il grande caldo che tanto male ha fatto a Sinner è solo un ricordo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Zverev-Mensik, Roland Garros 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match!

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[LIVE] Zverev vs Menšík | SEMIFINALS | Roland Garros 2026 Live Score & Match Stats

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