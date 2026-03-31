LIVE Cinà-Muller ATP Marrakech 2026 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match!

Tra pochi minuti si svolgerà il match tra Cinà e Muller all’ATP di Marrakech 2026. Le due squadre stanno entrando in campo, mentre i giocatori si preparano per l’inizio dell’incontro. La partita sarà trasmessa in diretta e gli appassionati possono aggiornarsi cliccando sul link dedicato. L’evento sportivo è in programma per le prossime ore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:58 Ancora pochi minuti all’ingresso in campo dei due protagonisti dell’incontro. 11:53 Inizia la stagione sulla terra rossa che porterà all’evento clou, ovvero il Roland Garros. Il giovane azzurro vuole scalare il ranking per assicurarsi l’ingresso nelle qualificazioni dello Slam francese. 11:48 Primo confronto diretto in assoluto tra i due giocatori, con il vincente del match che troverà al secondo turno uno tra il ceco Vit Kopriva ed il serbo Hamad Medjedovic. 11:43 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Cinà-Muller, incontro di primo turno dell’ATP 250 di Marrakech. Poco meno di venti minuti all’ingresso in campo dei due tennisti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cinà-Muller, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match! Articoli correlati LIVE Sinner-Svrcina, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match2:58 Svrcina ha invece superato brillantemente le qualificazioni prima di sconfiggere in due set l’australiano Duckworth. LIVE Sinner-Fonseca, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-GIBSON (NON PRIMA DELLE 21. Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Cinà-Muller oggi in tv, ATP Marrakech 2026: orario, programma, streaming; LIVE Cinà-Muller, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: l’astro nascente azzurro contro l’esperto francese; Cinà-Muller, ATP Marrakech 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Berrettini-Buse, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: esordio contro l’emergente peruviano. LIVE Cinà-Muller, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:53 Inizia la stagione sulla terra rossa che porterà all'evento clou, ovvero il Roland Garros. Il giovane ... oasport.it Luciano Darderi guida il tabellone di Marrakech e probabilmente avrà il derby con Bellucci all'esordio. Per Berrettini rivincita contro Buse, Cinà ci prova con Muller facebook Usciti i tabelloni degli ATP 250 della prossima settimana 4 italiani saranno impegnati a Marrakech: Darderi, testa di serie n°1, avrà il bye al primo turno, Berrettini sfiderà Ignacio Buse, Bellucci il marocchino Bennani (WC), mentre Federicò Cinà se la vedrà x.com