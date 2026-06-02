LIVE Fonseca-Mensik 1-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il match inizia sul servizio del brasiliano

Da oasport.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il match tra Fonseca e Mensik è iniziato sul servizio del brasiliano, con il punteggio attuale di 1-0. La partita si sta svolgendo in diretta, mentre si aspetta l’inizio del secondo incontro tra Zverev e Jodar alle 11:00. Al momento, nel primo set, il punteggio segna 15-30 dopo un punto vincente di uno dei giocatori. La cronaca aggiorna continuamente gli sviluppi sul campo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZVEREV-JODAR (3° MATCH DALLE 11.00) 15-30 Uno-due vincente per accorciare lo svantaggio. 0-30 Servizio e dritto lungolinea lungo di Fonseca. Ancora seconda. 0-15 Il nastro blocca il rovescio diagonale del sudamericano. Seconda ad inizio game per il brasiliano. 1-1 Scende a rete il ceco ma non serve, in rete il rovescio di Fonseca. Seconda. 40-30 Slice esterno vincente di Mensik, secondo ace di fila. 30-30 Ace, il primo di molti. 15-30 Gratuito di Mensik che in uscita dal servizio manda in rete il dritto. 15-15 Palla bassa di Fonseca, il 2005 manda in rete il rovescio. Seconda da lavorare per il ceco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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JOAO FONSECA VS JAKUB MENSIK - ROLAND GARROS 2026 - REACCIÓN EN VIVO BATENNIS

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