LIVE Fonseca-Mensik 1-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il match inizia sul servizio del brasiliano

Notizia in breve

Il match tra Fonseca e Mensik è iniziato sul servizio del brasiliano, con il punteggio attuale di 1-0. La partita si sta svolgendo in diretta, mentre si aspetta l’inizio del secondo incontro tra Zverev e Jodar alle 11:00. Al momento, nel primo set, il punteggio segna 15-30 dopo un punto vincente di uno dei giocatori. La cronaca aggiorna continuamente gli sviluppi sul campo.