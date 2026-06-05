LIVE Zverev-Mensik Roland Garros 2026 in DIRETTA | n3 favorito ma il ceco ci crede

Alexander Zverev, numero tre del tabellone, affronta Jakub Mensik nella prima semifinale maschile di Roland Garros 2026. La partita è in corso e i due giocatori si sfidano sul campo. La diretta è aggiornata in tempo reale, offrendo un resoconto continuo dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della sfida fra Alexander Zverev e Jakub Mensik, prima semifinale maschile del Roland Garros 2026. Una sfida che promette spettacolo quella che andrà in scena sul campo Philippe Chatrier: Il tedesco, di fronte ad un’opportunità difficilmente ripetibile vista l’assenza di Alcaraz e la sconfitta di Sinner, sembra determinato a prendersi finalmente la vittoria slam che ancora gli manca. Dall’altra parte della rete ci sarà invece il giovanissimo ceco, in grande crescita e in ottima condizione di forma, che mai prima d’ora si era spinto così avanti in un Major. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Alexander Zverev vs Jakub Mensik Roland Garros Semifinal Preview | TC Live

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' ì #RiccardoCrivelli @paolobertolucci #FedericaCocchi @Gazzetta_it 3/06/2026 L' #ACB del #tennis: #Arnaldi #Berrettini #Cobolli #Zverev #Mensik x.com

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