LIVE Fonseca-Mensik 4-6 2-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break del ceco nel secondo set!

Notizia in breve

Nel secondo set, il tennista ceco ha ottenuto un break durante la partita contro Fonseca. La sfida si svolge al Roland Garros 2026 e attualmente il punteggio è di 4-6, 2-3. Nel match, si segnala anche la risposta di rovescio lungolinea di Mensik, che ha portato il punteggio a 30-0. La partita tra Zvverev e Jodar è prevista alle 11.00, mentre il live è aggiornato in tempo reale.