LIVE Fonseca-Mensik 4-6 2-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break del ceco nel secondo set!
Nel secondo set, il tennista ceco ha ottenuto un break durante la partita contro Fonseca. La sfida si svolge al Roland Garros 2026 e attualmente il punteggio è di 4-6, 2-3. Nel match, si segnala anche la risposta di rovescio lungolinea di Mensik, che ha portato il punteggio a 30-0. La partita tra Zvverev e Jodar è prevista alle 11.00, mentre il live è aggiornato in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZVEREV-JODAR (3° MATCH DALLE 11.00) 30-0 Scappa via la risposta di rovescio lungolinea di Mensik. Seconda palla per il 2006. 15-0 Aspetta il momento giusto Fonseca per sparare il dritto vincente dal centro del campo. 2-4 Il ceco conferma il break con l’ennesimo smash vincente del match. 40-15 In rete la complessa volée di Mensik dopo l’ottimo passante di rovescio del brasiliano. Non passa la prima. 40-0 Troppo corta la contro smorzata di Fonseca, lob vincente del 2005. 30-0 Smash perfetto del ceco. 15-0 Prima vincente di Mensik per aprire il servizio. 2-3 Break del ceco! Volée vincente dopo un rovescio lungolinea disarmante! Seconda pesante. 🔗 Leggi su Oasport.it
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JOAO FONSECA VS JAKUB MENSIK - ROLAND GARROS 2026 - REACCIÓN EN VIVO BATENNIS
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