LIVE Fonseca-Mensik 4-6 3-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | dominio totale del ceco che vince anche il secondo set

Da oasport.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tennista ceco ha vinto il secondo set contro l'avversario, chiudendo la partita con il punteggio di 4-6, 3-6. La partita si è svolta nel corso del torneo di Roland Garros 2026 e ha visto il giocatore dominare in modo totale. La sfida è ancora in corso e si può seguire in diretta. Nel frattempo, si attende anche l'inizio dell'incontro tra Zverev e Jodar, previsto per le 11.00.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZVEREV-JODAR (3° MATCH DALLE 11.00) 3-6 Mensik vince anche il secondo set!  Con un punto pazzesco il ceco trova il doppio break che vale il secondo parziale! 40-A Doppio fallo del brasiliano, il terzo del match e secondo set point per il ceco. Seconda palla. 40-40 Palla corta pazzesca del ceco! A-40 Cerca di anticipare la risposta Mensik ma manda fuori il dritto. Seconda palla. 40-40 Servizio e dritto sulla riga per annullare il set point, rischio vincente. 40-A Un martello il ceco! Dritto vincente in avanzamento per salire a set point! 40-40 Clamoroso errore del brasiliano che manda in corridoio lo smash più facile del suo torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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