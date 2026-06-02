LIVE Fonseca-Mensik 4-6 3-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | dominio totale del ceco che vince anche il secondo set

Notizia in breve

Il tennista ceco ha vinto il secondo set contro l'avversario, chiudendo la partita con il punteggio di 4-6, 3-6. La partita si è svolta nel corso del torneo di Roland Garros 2026 e ha visto il giocatore dominare in modo totale. La sfida è ancora in corso e si può seguire in diretta. Nel frattempo, si attende anche l'inizio dell'incontro tra Zverev e Jodar, previsto per le 11.00.