LIVE Fonseca-Mensik 4-6 3-6 Roland Garros 2026 in DIRETTA | dominio totale del ceco che vince anche il secondo set
Il tennista ceco ha vinto il secondo set contro l'avversario, chiudendo la partita con il punteggio di 4-6, 3-6. La partita si è svolta nel corso del torneo di Roland Garros 2026 e ha visto il giocatore dominare in modo totale. La sfida è ancora in corso e si può seguire in diretta. Nel frattempo, si attende anche l'inizio dell'incontro tra Zverev e Jodar, previsto per le 11.00.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZVEREV-JODAR (3° MATCH DALLE 11.00) 3-6 Mensik vince anche il secondo set! Con un punto pazzesco il ceco trova il doppio break che vale il secondo parziale! 40-A Doppio fallo del brasiliano, il terzo del match e secondo set point per il ceco. Seconda palla. 40-40 Palla corta pazzesca del ceco! A-40 Cerca di anticipare la risposta Mensik ma manda fuori il dritto. Seconda palla. 40-40 Servizio e dritto sulla riga per annullare il set point, rischio vincente. 40-A Un martello il ceco! Dritto vincente in avanzamento per salire a set point! 40-40 Clamoroso errore del brasiliano che manda in corridoio lo smash più facile del suo torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.
JOAO FONSECA VS JAKUB MENSIK - ROLAND GARROS 2026 - REACCIÓN EN VIVO BATENNIS
Notizie e thread social correlati
LIVE Fonseca-Mensik 4-6 2-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: break del ceco nel secondo set!Nel secondo set, il tennista ceco ha ottenuto un break durante la partita contro Fonseca.
LIVE Fonseca-Mensik 2-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: break del ceco che sfrutta gli errori del brasilianoIl tennista ceco ha ottenuto un break sfruttando gli errori del suo avversario brasiliano, portandosi avanti nel punteggio.
Temi più discussi: Fonseca-Mensik oggi in tv, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming; Roland Garros 2026, i risultati di oggi: Jodar e Zverev ai quarti, avanza anche Fonseca; Fonseca-Mensik: orario, precedenti e dove vederla in tv; RECAP! Il Day 8 si chiude con il night show di Fonseca. Out Swiatek, Rublev e Ruud.
Roland Garros: in campo Mensik e Fonseca, chi vince trova Zverev. Segui tutti gli aggiornamenti qui https://www.rainews.it/maratona/2026/05/tennis-roland-garros-parigi-sinner-cobolli-darderi-berrettini-paolini-news-aggiornamenti-live-c5900240-2842-4e facebook
Quarterfinali del Roland Garros: Jakub Mensik vs Joao Fonseca reddit
Fonseca-Mensik oggi in tv, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingIn un tabellone che, rispetto alle previsioni della vigilia, si è clamorosamente aperto sono in tanti a poter sognare in grande e i giovani della Next Gen ... oasport.it
LIVE Fonseca-Mensik 1-0, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il match inizia sul servizio del brasilianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZVEREV-JODAR (3° MATCH DALLE 11.00) Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca ... oasport.it