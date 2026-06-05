LIVE Zverev-Mensik 7-5 6-2 3-6 1-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | fiammata del giovane ceco! Match riaperto all’improvviso
Sul campo, Mensik conquista il punto con una prima al centro e due smash, portandosi sul 30-15. Zverev risponde con una risposta lunga di poco, portando il punteggio a 15-15. Il match tra i due prosegue, con Mensik che mantiene il ritmo e Zverev che cerca di reagire. La partita, iniziata con Zverev in vantaggio, si riapre dopo la fiammata del giovane ceco. La sfida è in corso, con il quarto set ancora in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Mensik trova il punto con una prima al centro e i successivi due smash! 15-15 Lunga di pochissimo la risposta di Zverev. 0-15 La smorzata di Mensik stavolta non è perfetta. Zverev ci arriva bene e trova il punto con il rovescio lungolinea. 1-0 Gioco Zverev. Il tedesco si prende il game a suon di super battute; anche l’ultimo 15 se lo aggiudica grazie alla prima esterna vincente. 40-15 In corridoio il lungolinea di rovescio di Zverev. il tedesco cercava il vincente, ma regala il punto all’avversario. 40-0 Ace di Zverev ad uscire! E’ il sesto del match. 30-0 Altra prima potente del tedesco, stavolta esterna. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.
[LIVE] Zverev vs Menšík | SEMIFINALS | Roland Garros 2026 Live Score & Match Stats
Notizie e thread social correlati
LIVE Zverev-Mensik 7-5, 6-2, 1-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: medical time-out per il cecoDurante il match al Roland Garros 2026, il tennista ceco ha richiesto un time-out medico mentre il punteggio era di 7-5, 6-2, 1-2.
LIVE Zverev-Mensik 7-5, 6-2, 2-5, Roland Garros 2026 in DIRETTA: Break del ceco! Il classe 2005 si riaccende improvvisamenteIl tennista ceco, classe 2005, ha ottenuto un break nel quarto set contro Zverev, portandosi sul 2-5.
Temi più discussi: LIVE Zverev-Mensik, Roland Garros 2026 in DIRETTA: n.3 favorito, ma il ceco ci crede; Mensik elimina Fonseca: è semifinale con Zverev; Roland Garros, semifinali: la preview di Zverev vs Mensik; Fonseca, il sogno Slam si ferma qui! Mensik lo batte e si regala Zverev in semifinale.
Zverev - Mensik 7-5 6-2 per ora non c'è storia. facebook
Qualcun altro è sorpreso che a Jodar fosse previsto un percentuale maggiore di vincere contro Zverev rispetto a Mensik? reddit
LIVE Zverev-Mensik 7-5, 6-2, 3-5, Roland Garros 2026 in DIRETTA: Break del ceco! Il classe 2005 si riaccende improvvisamenteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Lunga la risposta di dritto di Mensik sulla prima esterna di Zverev. 30-0 Torna funzionare il dritto del ... oasport.it
Zverev-Mensik, la semifinale del Roland Garros in diretta: 7-5; 6-2; 1-1, il tedesco avanti di due setÈ il giorno delle semifinali al Roland Garros: il n. 3 del mondo Sascha Zverev è il grande favorito contro il talento ceco Jakub Mensík. Si decide l'avversario di uno tra Cobolli e Arnaldi, in campo s ... corriere.it