LIVE Zverev-Mensik 7-5 6-2 3-6 1-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | fiammata del giovane ceco! Match riaperto all’improvviso

Notizia in breve

Sul campo, Mensik conquista il punto con una prima al centro e due smash, portandosi sul 30-15. Zverev risponde con una risposta lunga di poco, portando il punteggio a 15-15. Il match tra i due prosegue, con Mensik che mantiene il ritmo e Zverev che cerca di reagire. La partita, iniziata con Zverev in vantaggio, si riapre dopo la fiammata del giovane ceco. La sfida è in corso, con il quarto set ancora in corso.