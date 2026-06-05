LIVE Zverev-Mensik 7-5 6-2 3-6 1-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | fiammata del giovane ceco! Match riaperto all’improvviso

Da oasport.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sul campo, Mensik conquista il punto con una prima al centro e due smash, portandosi sul 30-15. Zverev risponde con una risposta lunga di poco, portando il punteggio a 15-15. Il match tra i due prosegue, con Mensik che mantiene il ritmo e Zverev che cerca di reagire. La partita, iniziata con Zverev in vantaggio, si riapre dopo la fiammata del giovane ceco. La sfida è in corso, con il quarto set ancora in corso.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Mensik trova il punto con una prima al centro e i successivi due smash! 15-15 Lunga di pochissimo la risposta di Zverev. 0-15 La smorzata di Mensik stavolta non è perfetta. Zverev ci arriva bene e trova il punto con il rovescio lungolinea. 1-0 Gioco Zverev. Il tedesco si prende il game a suon di super battute; anche l’ultimo 15 se lo aggiudica grazie alla prima esterna vincente. 40-15 In corridoio il lungolinea di rovescio di Zverev. il tedesco cercava il vincente, ma regala il punto all’avversario. 40-0 Ace di Zverev ad uscire! E’ il sesto del match. 30-0 Altra prima potente del tedesco, stavolta esterna. 🔗 Leggi su Oasport.it

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[LIVE] Zverev vs Menšík | SEMIFINALS | Roland Garros 2026 Live Score & Match Stats

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