LIVE Zverev-Mensik 7-5 6-2 1-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | medical time-out per il ceco
Durante il match al Roland Garros 2026, il tennista ceco ha richiesto un time-out medico mentre il punteggio era di 7-5, 6-2, 1-2. Dopo pochi minuti, ha fatto ritorno in campo e il gioco è ripreso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Rientra in campo di corsa Mensik. Qualche istante e ricomincerà il match. Il ceco chiede il Medical time-out e rientra negli spogliatoi. Fisioterapista in campo per Mensik. Il ceco si fa messaggiare il collo. 1-2 Gioco Mensik. Il ceco trova il punto con un ottimo dritto inside-in in uscita dal servizio. 40-30 Lunga la risposta di Zverev con il dritto. 30-30 Lungo il recupero di rovescio di Zverev sulla palla corta dell’avversario. 15-30 Colpisce male il ceco con il rovescio dopo il lungolinea dell’avversario. Il colpo di Mensik termina a metà della rete. 15-15 Palla corta di rovescio perfetta di Mensik in uscita dal servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it
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[LIVE] Zverev vs Menšík | SEMIFINALS | Roland Garros 2026 Live Score & Match Stats
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