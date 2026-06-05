LIVE Zverev-Mensik 7-5 6-2 2-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | Break del ceco! Il classe 2005 si riaccende improvvisamente
Il tennista ceco, classe 2005, ha ottenuto un break nel quarto set contro Zverev, portandosi sul 2-5. Nel gioco in corso, ha risposto con una lunga risposta di dritto sulla prima esterna dell’avversario. La partita si svolge a Roland Garros 2026, con il punteggio attuale di 7-5, 6-2, 2-5. Il giovane ha improvvisamente riacceso la partita, che prosegue con grande intensità.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Lunga la risposta di dritto di Mensik sulla prima esterna di Zverev. 30-0 Torna funzionare il dritto del tedesco. Colpo ad incrociare potentissimo di Zverev. 15-0 Prima al centro vincente del tedesco. Zverev cerca di aggrapparsi al suo straordinario servizio. 5-2 Gioco Mensik. Serve and volley vincente del ceco! Zverev arriva sulla volée dell’avversario, ma il suo lob è troppo lungo. 40-15 Ancora un regalo di Zverev con il dritto. Colpo non difficile che termina a rete. 30-15 Stavolta si spegne sulla rete il tentativo di smorzata di dritto del ceco. 30-0 Lunga la risposta di rovescio di Zverev sulla seconda dell’avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it
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