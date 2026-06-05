LIVE Zverev-Mensik 7-5 6-2 2-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | Break del ceco! Il classe 2005 si riaccende improvvisamente

Notizia in breve

Il tennista ceco, classe 2005, ha ottenuto un break nel quarto set contro Zverev, portandosi sul 2-5. Nel gioco in corso, ha risposto con una lunga risposta di dritto sulla prima esterna dell’avversario. La partita si svolge a Roland Garros 2026, con il punteggio attuale di 7-5, 6-2, 2-5. Il giovane ha improvvisamente riacceso la partita, che prosegue con grande intensità.