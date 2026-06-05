LIVE Zverev-Mensik 2-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | tedesco più aggressivo in risposta ma il ceco resiste Avanti senza break

Notizia in breve

Sul campo, il tedesco ha mostrato maggiore aggressività in risposta, ma il giocatore avversario ha resistito senza concedere break. Al momento, il punteggio è di 2-3, con il tedesco che ha vinto il primo punto con una risposta a rete e il ceco che ha risposto con una buona prima esterna. La partita prosegue senza variazioni nel punteggio.