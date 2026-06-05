LIVE Zverev-Mensik 2-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | tedesco più aggressivo in risposta ma il ceco resiste Avanti senza break
Sul campo, il tedesco ha mostrato maggiore aggressività in risposta, ma il giocatore avversario ha resistito senza concedere break. Al momento, il punteggio è di 2-3, con il tedesco che ha vinto il primo punto con una risposta a rete e il ceco che ha risposto con una buona prima esterna. La partita prosegue senza variazioni nel punteggio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 A rete la risposta di Zverev. ottima prima esterna giocata dal ceco. 3-3 Gioco Zverev. Prima ad uscire vincente del tedesco, troppo lunga la risposta di dritto di Mensik. 40-15 Splendida smorzata di Zverev! Mensik non riesce ad arrivare sulla palla corta dell’avversario. 30-15 A rete il rovescio difensivo di Mensik. Ottima l’accelerazione lungolinea di dritto di Zverev. 15-15 Stecca anche il tedesco! Col dritto in uscita dal servizio Zverev non colpisce bene la pallina. 15-0 Prima al corpo vincente di Zverev. Stecca la risposta Mensik. 2-3 Gioco Mensik. Il ceco sorprende l’avversario con un fulmineo rovescio lungolinea. 🔗 Leggi su Oasport.it
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[LIVE] Zverev vs Menšík | SEMIFINALS | Roland Garros 2026 Live Score & Match Stats
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