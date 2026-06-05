LIVE Zverev-Mensik 7-5 6-2 0-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il tedesco si prende anche il secondo set!
Sergio Zverev ha vinto il secondo set contro Mensik al torneo di Roland Garros 2026, portandosi sul 2-0 in partite. Dopo aver conquistato il primo set con il punteggio di 7-5, il tedesco ha mantenuto il vantaggio nel secondo, chiudendo 6-2. All’inizio del terzo set, Mensik ha ottenuto il primo punto, con un colpo che ha superato i 210 kmh. Il punteggio attuale vede Mensik avanti 1-0 nel terzo set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Prima vincente del tedesco che manda la palla di là a 212kmh! 0-1 Gioco Mensik. Prima ad uscire vincente del ceco, che tiene il game al servizio. 40-15 Un cattivo rimbalzo mette ancora fuori causa Zverev. Il suo rovescio si spegne sulla rete. 30-15 La palla corta stavolta la fa Mensik, ma Zverev ci arriva bene e trova il punto con il rovescio lungolinea. 30-0 Mensik arriva bene sulla palla corta di Zverev e gioca una contro-smorzata. Il tedesco cerca allora il passante ma il giovane ceco gli chiude la porta e si prende il 15. 15-0 Lunga la risposta di dritto di Zverev sulla seconda ad uscire del ceco. 🔗 Leggi su Oasport.it
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[LIVE] Zverev vs Menšík | SEMIFINALS | Roland Garros 2026 Live Score & Match Stats
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