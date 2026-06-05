LIVE Zverev-Mensik 7-5 6-2 0-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il tedesco si prende anche il secondo set!

Notizia in breve

Sergio Zverev ha vinto il secondo set contro Mensik al torneo di Roland Garros 2026, portandosi sul 2-0 in partite. Dopo aver conquistato il primo set con il punteggio di 7-5, il tedesco ha mantenuto il vantaggio nel secondo, chiudendo 6-2. All’inizio del terzo set, Mensik ha ottenuto il primo punto, con un colpo che ha superato i 210 kmh. Il punteggio attuale vede Mensik avanti 1-0 nel terzo set.