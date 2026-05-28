LIVE Arnaldi-Tsitsipas 1-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | nessun break ad inizio match ma non mancano le occasioni

Notizia in breve

Al momento il punteggio è 1-2 in favore di Tsitsipas nel terzo set tra Arnaldi e Tsitsipas a Roland Garros 2026. Non ci sono stati break nelle fasi iniziali del match, ma ci sono state alcune occasioni. Durante uno scambio, Tsitsipas ha commesso un errore con un dritto in uscita dal servizio, che ha portato a un punto per l'avversario. La partita prosegue senza ulteriori variazioni nel punteggio.