LIVE Arnaldi-Tsitsipas 1-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | nessun break ad inizio match ma non mancano le occasioni
Al momento il punteggio è 1-2 in favore di Tsitsipas nel terzo set tra Arnaldi e Tsitsipas a Roland Garros 2026. Non ci sono stati break nelle fasi iniziali del match, ma ci sono state alcune occasioni. Durante uno scambio, Tsitsipas ha commesso un errore con un dritto in uscita dal servizio, che ha portato a un punto per l'avversario. La partita prosegue senza ulteriori variazioni nel punteggio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ennesima seconda, questa va sfruttata. 40-A Esce il dritto del greco in uscita dal servizio. 40-40 Prende la riga Tsitsipas che può scendere a rete per chiudere con lo schiaffo al volo. Troppo passivo l’italiano. Ancora una seconda. 30-40 Esagera in risposta l’azzurro e manda fuori il dritto, doveva fare meglio. La prima è sparita. 15-40 Non resta in campo la difesa arrangiata di Arnaldi, che ha altre due occasioni di break. Seconda. 0-40 Altro gratuito dell’ex top ten che manda fuori il dritto lungolinea. Non c’è la prima. 0-30 Esce il dritto del greco che cercava l’in side out. Ancora seconda. 0-15 Doppio fallo di Tsitsipas, il primo del match. 🔗 Leggi su Oasport.it
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