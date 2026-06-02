Nel match di Roland Garros 2026, il tennista ceco ha recuperato un break di svantaggio nel terzo set, portandosi avanti e avvicinandosi al tie-break. La partita si è conclusa con un punteggio di 4-6, 3-6, 5-6 in favore del giocatore ceco. Durante il match, ha commesso un errore in rete con un dritto in cross, mentre il suo avversario ha giocato il punto successivo. La partita stava per entrare nel tie-break, che avrebbe deciso il set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZVEREV-JODAR (3° MATCH DALLE 11.00) 30-40 In rete il dritto in cross del ceco. Seconda su match point. 15-40 Che risposta di Mensik! Sale con il dritto e trova il colpo vincente. 15-30 Rischia tutto con la seconda in kick che rientra all’ultimo sulla riga. Servizio vincente. Seconda pesante. 0-30 Lunga la volée del brasiliano, ma che agilità sotto rete di Mensik. 0-15 Esce il dritto diagonale dopo il servizio di Fonseca. 5-6 Altra prima vincente del ceco, che conferma il break conquistato e risale in vantaggio. Il brasiliano torna al servizio per mandare il terzo set al tie-break. A-40 Ace al centro a 206 kmh di Mensik! 40-40 Servizio e smash del ceco che annulla la palla break! 30-40 Che punto di Fonseca che recupera la volée controtempo di Mensik e trova un lob pazzesco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Fonseca-Mensik 4-6 3-6 5-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il ceco recupera il break e torna avanti, tie-break vicino

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JOAO FONSECA VS JAKUB MENSIK - ROLAND GARROS 2026 - REACCIÓN EN VIVO BATENNIS

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