LIVE Fonseca-Mensik 4-6 3-6 2-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | resiste il break brasiliano piccolo problema fisico per il ceco

Notizia in breve

Nel match tra Fonseca e Mensik, il giocatore brasiliano ha mantenuto il break nel terzo set, portandosi avanti 4-6, 3-6, 2-1. Durante il confronto, il tennista ceco ha avuto un problema fisico che ha richiesto attenzione medica. Nel frattempo, nel terzo set, il tennista ceco ha colpito con il rovescio, aprendo il campo e chiudendo con uno smash. La partita si svolge a Roland Garros 2026.