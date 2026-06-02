LIVE Fonseca-Mensik 4-6 3-6 2-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | resiste il break brasiliano piccolo problema fisico per il ceco
Nel match tra Fonseca e Mensik, il giocatore brasiliano ha mantenuto il break nel terzo set, portandosi avanti 4-6, 3-6, 2-1. Durante il confronto, il tennista ceco ha avuto un problema fisico che ha richiesto attenzione medica. Nel frattempo, nel terzo set, il tennista ceco ha colpito con il rovescio, aprendo il campo e chiudendo con uno smash. La partita si svolge a Roland Garros 2026.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZVEREV-JODAR (3° MATCH DALLE 11.00) 40-A Torna a spingere con il rovescio il ceco che si apre il campo, chiude con lo smash. Quarta palla del contro break. 40-40 Palla corta stupenda per annullare la terza palla break. Seconda, occasione enorme. 30-40 Prima vincente di Fonseca! 15-40 Esce il rovescio di Mensik, se ne va la prima delle tre palle break. Ne restano due. 0-40 Altro errore dopo la battuta, black out incredibile di Fonseca. Seconda, punto importante. 0-30 Torna a sbagliare con il dritto il brasiliano in uscita dal servizio. 0-15 Spinge con il dritto il ceco, costringe Fonseca a mandare in rete la difesa. 🔗 Leggi su Oasport.it
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JOÃO FONSECA X MENSIK AO VIVO | QUARTAS DE FINAL ROLAND GARROS 2026 | JOGO AO VIVO
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