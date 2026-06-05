LIVE Zverev-Mensik 1-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | si comincia in palio la finale!

Notizia in breve

Sul punteggio di 15-30, il tennista tedesco ha colpito un rovescio incrociato molto potente e preciso, portandosi avanti nel game. Successivamente, Mensik ha commesso un errore e ha colpito un dritto a rete in uscita dal servizio, regalando due punti consecutivi all'avversario. Attualmente il punteggio vede lo score di 1-1 nel primo set, con la partita in corso su un campo di tennis.