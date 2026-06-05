LIVE Zverev-Mensik 1-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | si comincia in palio la finale!
Sul punteggio di 15-30, il tennista tedesco ha colpito un rovescio incrociato molto potente e preciso, portandosi avanti nel game. Successivamente, Mensik ha commesso un errore e ha colpito un dritto a rete in uscita dal servizio, regalando due punti consecutivi all'avversario. Attualmente il punteggio vede lo score di 1-1 nel primo set, con la partita in corso su un campo di tennis.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Prima ad uscire vincente di Mensik. 0-30 Che vincente del tedesco! Rovescio in corsa ad incrociare potente e precisissimo! 0-15 A rete il dritto in uscita dal servizio di Mensik. 1-1 Gioco Zverev. Il tedesco intuisce bene l’intenzione di smorzata dell’avversario e trova il vincente con il campo quasi del tutto aperto. Ad-40 Servizio e rovescio ad incrociare giocati alla perfezione dal tedesco. La difesa di Mensik termina a rete. 40-40 Dritto ad incrociare colpito malissimo dal tedesco. Zverev spreca un punto che sembrava quasi fatto con un brutto gratuito. 40-30 Super passante di Mensik! Il tedesco domina lo scambio, ma il gran colpo di rovescio del ceco lo annichilisce! 40-15 Non passa per pochissimo la smorzata di rovescio di Mensik. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Qualcun altro è sorpreso che a Jodar fosse previsto un percentuale maggiore di vincere contro Zverev rispetto a Mensik? reddit
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