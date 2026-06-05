LIVE Olimpia Milano-Brescia Serie A basket 2026 in DIRETTA | si alza la palla a due al Forum per gara-4

La partita tra Olimpia Milano e Brescia, valida per la serie A basket 2026, è iniziata con la palla a due al Forum per gara-4. La squadra ospite ha ottenuto un vantaggio di 0-2 grazie a un canestro di Bilan, che ha realizzato un tiro semi-gancio. I quintetti di partenza sono stati annunciati dai rispettivi allenatori, con Ellis A. tra i titolari. La partita prosegue con l’inizio ufficiale del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 Virata e semi-gancio di Bilan. Si alza la palla a due. Buon divertimento a tutti! Questi gli Starting five scelti dai due coach: Ellis A. Brooks Shields LeDay Nebo (Olimpia Milano); Della Valle Ivanovic Rivers Ndour Bilan(Brescia) 19:55 Impianto alle porte di Milano ancora sold out per questa grande serata di basket. 19:52 Fra poco la presentazione dei due roster e l’inno d’Italia, poi sarà tempo di prepararsi per l’avvio del match. 19:49 Squadre che stanno completando il riscaldamento sul parquet dell’Unipol Forum, con la palla a due che verrà alzata tra circa dieci minuti. 19:46 La Germani Brescia è invece spalle al muro, con la Leonessa che deve vincere per pareggiare i conti sul 2-2 e portare la contesa alla ‘bella’ tra le mura amiche del PalaLeonessa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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